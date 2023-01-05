Боксер Пакьяо может возобновить карьеру в 2023 году

Мэнни Пакьяо завершил карьеру в сентябре 2021 года, он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в 2023 году может возобновить карьеру. Об этом ТАСС в четверг заявил представитель боксера.

"Мэнни часто говорит о возможности возвращения в бокс. Он в форме, тренируется. Ему просто нужны вызовы, чтобы это было действительно большое событие. Но возвращение возможно", - сказал собеседник агентства.

10 декабря Пакьяо одержал победу единогласным решением судей в выставочном поединке над южнокорейским блогером Ди Кей Йо. Филиппинец завершил карьеру в сентябре 2021 года.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо на протяжении карьеры долгое время считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.