Холифилд заявил, что бой Бивол - Бетербиев является одним из самых ожидаемых

В декабре появилась информация, что поединок между двумя российскими боксерами может пройти в конце 2023 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Возможный поединок между российскими непобежденными чемпионами мира по боксу Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым является одним из самых ожидаемых для болельщиков во всем мире. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший абсолютный чемпион мира американец Эвандер Холифилд.

В декабре источник в команде Бетерибиева сообщил ТАСС, что боксер может провести бой против в Бивола в конце 2023 года.

"Бивол против Бетербиева - это один из самых ожидаемых поединков во всем мире. Думаю, этот бой будет захватывающим. Важно, чтобы для организации этого боя сложились все обстоятельства", - сказал Холифилд.

Последний поединок Бивол провел 5 ноября против мексиканца Хильберто Рамиреса, россиянин победил единогласным решением судей. Он владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бетербиеву 28 января предстоит бой против британца Энтони Ярда. Он владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).