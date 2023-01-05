Вратарь "Сочи" Третьяк разделил с командой вину за проигрыш ЦСКА, несмотря на 48 сейвов

В четверг сочинцы уступили армейцам в матче регулярного чемпионата КХЛ, Максим Третьяк был признан первой звездой встречи

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Хоккейная команда является единым целым, поэтому после поражений нет смысла искать того, по чьей вине оно произошло. Такое мнение ТАСС в четверг высказал вратарь клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Максим Третьяк.

"Сочи" в четверг проиграл ЦСКА (0:2). Третьяк сделал 48 сейвов и был признан первой звездой встречи. Третьяк не смог отразить только бросок Антона Слепышева, вторая шайба ЦСКА была заброшена в пустые ворота. "Сочи" потерпели 18-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

"Любому в любом виде спорта неприятно проигрывать, а у нас такая серия поражений - максимально неприятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, потому что у нас такая неприятная ситуация в команде, но никто от нас не отворачивается, они приходят и поддерживают. Мы со своей стороны стараемся делать все максимально возможное, но пока где-то не везет, где-то еще что-то. Но равнодушных нет - мы работаем и идем дальше", - сказал Максим Третьяк.

"Нет неберущихся голов, но я не люблю отделять себя от команды, - отметил голкипер "Сочи", отвечая на вопрос о том, мог ли он выручить команду в эпизоде с первой шайбой. - Хорошо сыграл или плохо, мы проиграли командой. Не хочу никого выделять, потому что мы одно целое. Проиграли - значит, нужно дорабатывать".

Собеседник агентства отметил, что после матча не списывался с дедом - трехкратным олимпийским чемпионом и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. "Перед матчем он тоже не напутствовал - все и так понятно, уже взрослый мальчик. Но в любом случае разбираем игры, разговариваем", - добавил Максим Третьяк.

"Конечно, советы дает, но больше тактические и моральные, потому что технически поменялось все. Общаемся как внук с дедом, и по-семейному, и по-профессиональному - у нас нет разделения, потому что вся жизнь и у него, и у меня связана с хоккеем. Хоккей - это жизнь, жизнь - это хоккей", - резюмировал Максим Третьяк.