Тренер фигуристов Панфиловой и Рылова назвал череду травм причиной распада пары

В 2020 году пара выиграла юниорский чемпионат мира и юношеские Олимпийские игры

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, приняли решение завершить карьеру из-за череды травм. Об этом ТАСС в четверг заявил тренер спортсменов Павел Слюсаренко.

Ранее 5 января Панфилова на своей странице в "Инстаграме" (Instagram, запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила о том, что они с партнером завершили карьеру.

"Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться", - сказал Слюсаренко.

"Возможно ли, что они продлят присутствие на льду, выступая в шоу? Думаю, этот вариант возможен. Ни с кем это не обсуждал - ребята сами этим занимаются, это будет их решение. Я в это не лезу", - добавил собеседник агентства.

Панфиловой 19 лет, Рылову 21 год, они являются победителями юношеских Олимпийских игр (2020), юниорского чемпионата мира (2020) и финала юниорского Гран-при (сезоне-2019/20). В 2020 году пара стала третьей на этапе Гран-при в Москве.