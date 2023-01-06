Мичков не исключил присутствия на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года

Драфт НХЛ пройдет 28-29 июня в Нэшвилле

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Нападающий "Сочи" Матвей Мичков не исключил присутствия на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом году. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

Права на 18-летнего Мичкова принадлежат СКА, в "Сочи" форвард выступает на правах аренды до конца сезона. Драфт НХЛ пройдет 28-29 июня в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Мичков является одним из фаворитов предстоящего драфта.

"Время покажет, сейчас я сосредоточен на матчах КХЛ за "Сочи", нужно прервать безвыигрышную серию, - сказал хоккеист, отвечая на вопрос, отправится ли он на драфт НХЛ. - У меня сейчас только одна цель, и я ни о чем больше не думаю".

Мичков является самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, и самым молодым автором гола в составе взрослой сборной. В шести матчах за "Сочи" он забил два гола.