В РФС рассказали о статусе выплат от ФИФА за проведение чемпионата мира

Выплаты осуществляются в соответствии с графиком

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) осуществляет выплаты Российскому футбольному союзу (РФС) по программе наследия FIFA Legacy за проведение чемпионата мира 2018 года в соответствии с графиком. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в службе коммуникаций РФС.

По программе наследия РФС должен получить от ФИФА $100 млн. В апреле 2022 года занимавший на тот момент пост заместителя генерального секретаря - директора по развитию союза Максим Митрофанов сообщил , что ФИФА приостановила выплаты за проведение чемпионата мира - 2018. В конце мая он рассказал ТАСС, что международная организация задерживает выплаты в размере $15 млн. На тот момент Российский футбольный союз получил 45% от $100 млн.

"В настоящий момент никаких задержек по выплатам в рамках программы FIFA Legacy нет. Выплаты осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. На домашнем турнире сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти). Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов (4:2). Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.