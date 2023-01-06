Синхронистка Немчинова лишится золота Европейских игр за нарушение антидопинговых правил

Спортсменка нарушила правила в июле 2014 года

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала российскую синхронистку Марию Немчинову до мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе World Aquatics.

"Немчинова дисквалифицирована до 18 мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил, датированное 8 июля 2014 года, - сказал собеседник ТАСС. - Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы".

Немчинова входила в состав сборной России по синхронному плаванию в групповых упражнениях на первых Европейских играх, которые проходили в июне 2015 года в Баку. Российская команда тогда первенствовала как в групповых упражнениях, так и в комбинации. Организатором Европейских игр являются Европейские олимпийские комитеты, которые должны принять окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира в Баку.

Немчинова выступала в составе сборной России на юниорских чемпионатах мира, которые проходили в августе 2014 года в Финляндии и в июле 2016 года в России, где завоевала две золотые и одну серебряную медаль. После решения о дисквалификации россиянка будет лишена этих наград.

Немчиновой 24 года, она является воспитанницей школы "Юность Москвы".