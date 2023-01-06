В Федерации синхронного плавания России рассматривают вариант участия в азиатских турнирах

По мнению главы федерации Ольги Брусникиной, для спортсменов и тренеров участие в любых соревнованиях идет в плюс

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Федерация синхронного плавания России рассматривает возможность участия российских команд в азиатских соревнованиях. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

"Вопрос перехода в азиатскую федерацию сложный, он решается не на уровне федерации, а на уровне Олимпийского комитета России, Международного олимпийского комитета и Международной федерации плавания. Мы на сегодняшний день рассматриваем возможность выступления на каких-то азиатских соревнованиях. В Азии выступает наш основной соперник - это сборная Китая. С точки зрения тренировочной и соревновательной практики для спортсменов и тренеров участие в любых соревнованиях - это плюс, пока обсуждения идут на уровне такого участия в мероприятиях, но в любом случае решение о возможном участии будет принимать главный тренер сборной Татьяна Николаевна Покровская", - сказала Брусникина.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. После отстранения атлетов от европейских соревнований многие российские спортивные федерации задумались об участии в азиатских турнирах.