Конгресс IIHF в мае обсудит возможность возвращения россиян и белорусов на чемпионаты мира

Сборные России и Белоруссии пропустили последние взрослый и молодежный чемпионаты мира из-за санкций со стороны международной федерации

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в мае изучит возможность возвращения российских и белорусских команд на соревнования под своей эгидой. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент организации Люк Тардиф.

"Подтверждаю, что такое решение будет принято на конгрессе в Финляндии в мае", - сказал Тардиф.

28 февраля 2022 года в связи с событиями на Украине IIHF отстранила российские и белорусские сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Сборные России и Белоруссии пропустили взрослый (проходил с 13 по 29 мая в Финляндии) и молодежный (проходил с 26 декабря по 6 января в Канаде) чемпионаты мира.

Чемпионат мира в 2023 году пройдет с 12 по 28 мая в Риге и финском Тампере. 27 мая по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года. В пятницу IIHF опубликовала состав групп молодежного чемпионата мира 2024 года в шведском Гетеборге, в котором нет сборных России и Белоруссии.

Полугодовой конгресс IIHF, проходивший в конце сентября в турецком Белеке, постановил, что сборные России и Белоруссии в случае возвращения на соревнования будут выступать в высшем дивизионе.