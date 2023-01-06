Тарасов считает, что Воронков в случае прихода в "Коламбус" добавит команде агрессивности

Портал The Athletic ранее сообщил, что хоккеист "Ак Барса" намерен подписать контракт с клубом НХЛ после окончания сезона

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер Олимпийских игр Дмитрий Воронков в случае прихода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" добавит команде агрессивности. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов.

Контракт 22-летнего форварда с "Ак Барсом" истекает в конце апреля следующего года. Воронков в 2019 году был задрафтован "Коламбусом". Портал The Athletic ранее сообщил, что Воронков намерен подписать контракт с "Коламбусом" после окончания сезона. Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин рассказал ТАСС, что казанский клуб ведет переговоры с игроком о новом контракте.

"Лично с ним я не знаком. Наверное, играли друг против друга, когда я был в Уфе, - сказал Тарасов. - Сильно к нему не присматривался, но знаю, что он достаточно агрессивный форвард, целеустремленный на ворота, и в этом компоненте сможет нам помочь, добавить агрессивности".

В 34 матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Воронков по системе "гол+пас" набрал 15 очков (9+6).