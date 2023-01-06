Хоркина уверена, что гимнастка Чусовитина выступит на девятой для себя Олимпиаде

Ранее 47-летняя спортсменка объявила о возвращении в спорт

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Оксана Чусовитина должна выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Чусовитина с 2013 года выступает за сборную Узбекистана, в октябре она объявила о возвращении в спорт для выступления на Азиатских играх, которые пройдут в Китае в сентябре-октябре 2023 года.

"Еще не виделись и не созванивались, но я не сомневалась, что она вернется, - сказала Хоркина. - Удачи ей, желаю, чтобы очередной Олимп был взят. Я ее очень хочу увидеть в Париже, думаю, попасть на Олимпиаду - ее цель. Об этом спортсмены мечтают и в 15, и в 40 лет".

Хоркиной в январе исполнится 44 года. "Могу ли я себя представить на Олимпиаде? А почему нет? Но представить - одно, а на практике - совсем другое. Представить я себя где угодно могу, даже в космосе", - рассказала она.

Чусовитиной 47 лет, об окончании карьеры она объявила в 2021 году, после выступления на восьмой для себя Олимпиаде - в Токио спортсменка не сумела пройти в финал упражнений в опорном прыжке. Чусовитина - единственная в истории гимнастики, кому удалось выступить на восьми Играх.

Чусовитина является трехкратной чемпионкой мира в составе сборных СССР (1991) и Узбекистана (2003), а также олимпийской чемпионкой 1992 года в составе Объединенной команды (в командном первенстве). На ее счету серебро Игр в Пекине (2008) в опорном прыжке. В прошлом спортсменка также представляла Германию.