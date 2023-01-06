Этап "Дакара" отменили для двух категорий из-за усталости спортсменов и погодных условий

Соревнования среди легковых и грузовых автомобилей пройдут по расписанию

ТАСС, 6 января. Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" отменили для категорий мотоциклов и квадроциклов из-за уровня усталости спортсменов и погодных условий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба соревнований.

"Столкнувшись с погодными проблемами, которые снова возникли сегодня, и уровнем усталости, наблюдаемым среди всех гонщиков в категориях мотоциклов и квадроциклов, организаторы "Дакара" решили отменить седьмой этап. В этапе примут участие спортсмены в категориях автомобилей и грузовиков, а также Dakar Classic", - говорится в заявлении пресс-службы.

Седьмой этап запланирован на 7 января. Восьмой этап пройдет 8 января.

Ралли-рейд "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, завершится 15 января. Общая дистанция ралли составляет 8 538 км, из них 4 695 км - скоростные участки.