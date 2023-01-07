Первая ракетка мира Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы

Испанец повредил ногу на тренировке

ТАСС, 7 января. Испанский теннисист Карлос Алькарас не сможет принять участия в Australian Open из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом спортсмен в субботу написал на своей странице в Twitter.

"Когда я был в лучшей форме в предсезонке, я получил травму из-за случайного неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги. Я так усердно работал, чтобы достичь своего лучшего уровня в Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Это тяжело, но я должен быть оптимистом, восстановиться и смотреть вперед. Увидимся в 2024 году", - написал Алькарас.

В ноябре Алькарас из-за травмы мышц живота пропустил Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Алькарасу 19 лет, он возглавляет рейтинг ATP с 12 сентября после победы на US Open. Испанец в возрасте 19 лет и 4 дней стал самым молодым теннисистом, которому удалось стать первой ракеткой мира. Всего на счету Алькараса шесть титулов ATP. В 2022 году испанец дошел до третьего круга Australian Open.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования пройдут с 16 по 29 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.