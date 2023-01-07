РФС в 2023 году сменит технического спонсора сборной России

С 2008 года организация сотрудничала с компанией Adidas

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году откажется от использования экипировки компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор. Об этом ТАСС заявил президент РФС Александр Дюков.

Российский футбольный союз сотрудничает с германской компанией с 2008 года. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом. Несмотря на это, национальная команда осенью провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas, - сказал Дюков. - Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры - будет новый технический спонсор".

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.