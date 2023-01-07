Ари оценил шансы "Спартака" на победу в сезоне РПЛ

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" показал хорошую игру в первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший футболист "Спартака" Ари.

"Как всегда говорил, у "Спартака" большая история, много фанатов, - сказал Ари. - Команда хорошо играла. Я думаю, что шанс на чемпионство есть, только нужно отыграть все оставшиеся игры хорошо, тогда получится стать чемпионом".

"Все команды в России хотят хороших футболистов, пара команд просили меня помочь найти хороших игроков. "Спартак" тоже может приобрести несколько футболистов. Сейчас команда на втором месте, есть шанс стать чемпионом", - добавил Ари.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Отставание от идущего на первой позиции петербургского "Зенита" составляет шесть очков.