В новый международный пул допинг-тестирования вошли 15 российских легкоатлетов

По сравнению с предыдущим пулом, число россиян увеличилось на три человека

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пятнадцать российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщили в субботу в World Athletics.

По сравнению с предыдущим пулом, число россиян увеличилось на три человека.

В пул были включены Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Полина Кнороз (обе - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова и Эльвира Хасанова (все - спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба - метание молота).

В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входило 27 российских легкоатлетов, однако после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращен до десяти.