7 января, 08:01
Допинг в спорте

WADA объявило окончательную сумму взноса, которую Россия должна выплатить в 2023 году

WADA объявило окончательную сумму взноса, которую Россия должна выплатить в 2023 году
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

РФ должна внести взнос в размере $1 267 023

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере $1 267 023. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе WADA.

"Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023", - сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщила ранее ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, ежегодный взнос в WADA от России выплачивает Министерство спорта РФ.

Размер взноса России в 2022 году составлял $1 177 557. В 2021 году РФ заплатила $1 091 877. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2022 году должны были внести США ($3 166 477) и Канада ($1 583 238).

Российское антидопинговое агентство в настоящее время не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
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