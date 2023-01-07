Капитан гандбольной сборной Шишкарев считает нелогичными санкции к российскому спорту

Гандболист отметил, что без еврокубков и игр сборной мастерство игроков падает

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мотивы ограничительных мер в отношении российских спортсменов в связи с событиями на Украине звучат нелогично. Такое мнение ТАСС в субботу высказал капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев.

Международный олимпийский комитет (МОК) называет "защитными мерами" февральскую рекомендацию не допускать россиян и белорусов к зарубежным стартам, по мнению организации, они гарантируют спортсменам безопасность и ограждают олимпийское движение от политизации. В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

"Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идет фоном, - сказал Шишкарев. - Мы ждем конкретных решений от МОК и международных федераций. Предметно о чем-либо можно будет говорить, когда нам, к примеру, покажут четкий вариант квалификационного отбора на Игры. Тогда это будет отличная новость".

"Злит ли эта ситуация? Конечно, и не только гандбол. Спортивный век короток, у кого-то сейчас проходят лучшие годы в карьере. Всем тяжело, не только гандболу. Особенно с учетом того, что вины спортсменов во всей этой ситуации нет - международные запреты и санкции выглядят нелогично", - добавил он.

В четверг и пятницу сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве. Для российской команды под руководством немецкого специалиста югославского происхождения Велимира Петковича эта игра стала первой за год. "Без оптимизма и надежды сейчас нельзя, - отметил Шишкарев. - Мы для этого и продолжаем тренироваться, чтобы наш спорт совсем не завял. Сейчас на сборы приглашается молодежь, наш тренер от нас не отказался, и мы продолжаем работать, чтобы национальная сборная России не умерла".

"Без еврокубков и игр сборной мастерство игроков все равно падает, плюс тяжело найти мотивацию, особенно когда нет матчей и ты только тренируешься. Всем тяжело, но наш лозунг такой: сколько бы ни длились запреты и как бы тяжело ни было, мы будем продолжать выполнять свою работу. Рано или поздно все это закончится, и мы должны быть готовы вновь достойно представлять Россию", - добавил он.