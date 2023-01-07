Вадим Гаранин возглавил футбольный клуб "Енисей"

С июня по ноябрь 2022 года специалист работал в "Сочи"

ТАСС, 7 января. Вадим Гаранин возглавил тренерский штаб красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом он заявил в субботу "Спорт-Экспрессу".

С июня по ноябрь 2022 года Гаранин работал в "Сочи".

"Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в "Енисей", - сказал Гаранин. - Банально скажу, что цели у амбициозных людей всегда самые высокие. Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в Российскую премьер-лигу".

Гаранину 52 года, он возглавлял "Енисей" в 2022 году. Специалист не имеет тренерской лицензии категории Pro, в связи с чем в его тренерский штаб в "Сочи" входил Александр Точилин, который занимал должность главного тренера.

"Енисей" занимает четвертое место в Мелбет - Первой лиге, имея в активе 34 очка после 20 матчей. Ранее команду возглавлял Артем Горлов, который 31 декабря был назначен главным тренером клуба Мир - Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород".