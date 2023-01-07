Прыгун в высоту Лысенко победил олимпийскую чемпионку Ласицкене на турнире в Екатеринбурге

На смешанных соревнованиях женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Данил Лысенко выиграл смешанный турнир по прыжкам в высоту, который проходил в рамках Рождественских стартов в Екатеринбурге. В лучшей попытке Лысенко совершил прыжок на 2,30 метра.

Соревнования по прыжкам в высоту в Екатеринбурге проходили в смешанном формате. Женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м. В турнире принимали участие 11 прыгунов в высоту (пять мужчин и шесть женщин).

Второе место в смешанном турнире заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра (лучшая среди женщин), третье и четвертое места поделили Мария Кочанова и Кристина Королева, прыгнувшие на 1,88 метра, пятым стал Никита Курбанов (2,22 м).

Рождественские старты проходили в Екатеринбурге в 32-й раз.