Боксер Бивол может сменить весовую категорию для реванша против Альвареса

Весной 2022 года российский боксер победил мексиканца единогласным решением судей

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол может сменить весовую категорию для реванша против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС в субботу рассказали в команде спортсмена.

"Дмитрий может провести реванш с Канело во втором среднем весе (до 76,2 кг), если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира. Посмотрим, пойдет ли на это Альварес", - сказал собеседник агентства.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. В активе 32-летнего россиянина, владеющего титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг), 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

32-летний Альварес владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе. На его счету 58 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.