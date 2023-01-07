В команде Альвареса заявили о нежелании боксера драться с Биволом во втором среднем весе

Ранее в команде Дмитрия Бивола заявили ТАСС, что боксер может поменять весовую категорию ради поединка с Саулем Альваресом

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес не готов рассматривать проведение поединка с россиянином Дмитрием Биволом во втором среднем весе (до 76,2 кг). Об этом ТАСС в субботу заявил представитель мексиканского боксера.

Ранее в команде Бивола заявили ТАСС, что боксер может поменять весовую категорию ради поединка с Альваресом.

"Сауль не готов рассматривать реванш за титулы во втором среднем весе", - сказал собеседник агентства.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе (до 79,38 кг).

В активе 32-летнего россиянина, владеющего титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе, 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Альварес владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе. На его счету 58 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.