7 января, 11:01
Шахматы

Грищук оценил возможный переход Федерации шахмат России в Азию

Грищук оценил возможный переход Федерации шахмат России в Азию
Александр Грищук
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Заявка организации на переход в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрена в первом квартале 2023 года

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию будет хорошим шагом в краткосрочной перспективе. Такое мнение ТАСС в субботу высказал гроссмейстер Александр Грищук.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров. Заявка ФШР на переход в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрена в первом квартале 2023 года.

"Это сложный вопрос, ведь никто не знает, что и как будет происходить в мире, - сказал Грищук. - В краткосрочной перспективе это хорошо, в шахматах по крайней мере. Не знаю, что насчет футбола. А в долгосрочной перспективе даже в шахматах сложно спрогнозировать", - рассказал Грищук. 

© Информационное агентство ТАСС
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