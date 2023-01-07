Артемьев считает, что переход Федерации шахмат России в Азию повысит конкуренцию

Гроссмейстер отметил, что спортсмены из Азии высоко котируются в шахматах

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию изменит многое в плане соперников для российских спортсменов и повысит конкуренцию. Такое мнение ТАСС в субботу высказал гроссмейстер Владислав Артемьев.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (FIDE) о недопуске россиян до командных турниров. Заявка ФШР на переход в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрена в первом квартале 2023 года.

"На самом деле многое изменится, если ФШР перейдет в Азиатскую шахматную федерацию. В плане соперников в первую очередь. Мне, как действующему спортсмену, это интересно, - заявил Артемьев. - И индусы, и китайцы, и представители Узбекистана высоко котируются в шахматах. Будет колоссальная конкуренция. Мне кажется, это будет интересно, тем более что все к этому идет".

На прошедшем в конце декабря чемпионате мира Артемьев стал единственным, кто нанес поражение норвежцу Магнусу Карлсену в турнире по рапиду, и сыграл с ним вничью в блице. Победителем обоих турниров стал Карлсен.