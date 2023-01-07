Сборная России по спортивной гимнастике начала подготовку к предолимпийскому сезону

На первый тренировочный сбор собрались все сильнейшие гимнасты страны

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике начала готовиться к новому сезону и рассчитывает получить возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"5 января на базе "Озеро Круглое" у нас стартовал первый в новом году тренировочный сбор, на который национальная команда приехала в полном составе, - заметила Родионенко. - Никита Нагорный, Артур Далалоян, Ангелина Мельникова - все начали готовиться. У спортсменов появилась надежда, что у них будет возможность отобраться на Олимпийские игры, поэтому все взялись за дело уже с первого сбора. А молодых гимнастов мотивировать не нужно, они работают в полную силу и хотят конкурировать с сильнейшими".

"Сейчас мы готовимся к чемпионату России, который пройдет в Казани с 6 по 12 марта. Но для нас самое главное - получить возможность выступить в апреле на чемпионате Европы. Только после участия в этом турнире мы сможем стартовать на осеннем чемпионате мира, на котором будут разыграны последние командные лицензии на Олимпийские игры в Париже", - добавила собеседница ТАСС.

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на фоне ситуации на Украине. Чемпионат Европы 2023 года пройдет с 11 по 16 апреля в турецкой Антальи. По его итогам будет производиться отбор на осенний чемпионат мира, который является квалификационным турниром на Олимпиаду. В случае неучастия в чемпионате Европы российские гимнасты лишатся возможности поехать в Париж командой.