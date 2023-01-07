Хоккеиста "Спартака" Хохлачева дисквалифицировали на один матч

Форвард был удален до конца игры с "Торпедо" за удар соперника коленом

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на один матч нападающего московского "Спартака" Александра Хохлачева. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.

6 января Хохлачев в третьем периоде матча регулярного чемпионата Фонбет-КХЛ против "Торпедо" (2:5) был удален до конца игры за удар форварда нижегородцев Александра Дарьина коленом. Хохлачев также должен будет выплатить денежный штраф.

Хохлачеву 29 лет, в текущем сезоне он набрал 39 очков (14 шайб + 25 передач) в 46 матчах.

"Спартак" идет на седьмом месте в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 48 матчах. "Торпедо" занимает четвертую позицию с 63 очками в 47 встречах.