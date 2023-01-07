Более 1 тыс. атлетов из 13 стран приняли участие в Рождественском полумарафоне в Омске

Победителями стали новосибирцы Валерий Лукин и Елена Седова

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Ежегодный Рождественский полумарафон прошел в субботу в Омске, в нем приняли участие более 1 тыс. спортсменов из 12 стран мира и 21 региона России. Победителями на дистанции 21,1 км стали новосибирцы Валерий Лукин и Елена Седова, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального министерства спорта.

Рождественский полумарафон - первое событие в серии забегов в рамках Сибирского международного марафона. Полумарафон проводится с 1991 года. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире и зарегистрирован в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Забег имеет кольцевую конфигурацию.

"Это праздник здорового образа жизни, который приобщает к спорту людей всех возрастов и национальностей, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков. - Всего забег собрал участников из 12 государств и 21 региона страны. Желаю всем, кто сегодня вышел на старт самого холодного забега, удачи, незабываемых эмоций и личных рекордов".

В этом году полумарафон прошел в 30-й раз и объединил 1 032 участника - как профессиональных спортсменов, так и любителей здорового образа жизни. В Омске на Рождество установилась теплая погода - около -2 градусов, шел снег, что осложняло для участников прохождение маршрута.

Маршрут полумарафона проходил по историческому центру Омска, включая Омскую крепость. На своем пути спортсмены увидели узнаваемые архитектурные ансамбли города. Среди них Воскресенский военный собор, здание правительства Омской области, Тобольские и Тарские ворота, Воскресенский сквер.

В прошлом году в забеге приняли участие более 930 человек из 16 стран и 26 регионов России.