Брусникина считает, что участие мужчин придаст драйва синхронному плаванию

Мужчинам разрешили участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Допуск мужчин до соревнований по синхронному плаванию может придаст драйва этому виду спорта, а также позволит группам делать более высокие поддержки. Такое мнение ТАСС в субботу высказала президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В группах из восьми спортсменов могут быть заявлены двое мужчин.

"Я к этому спокойно отношусь, наверное, больше вызывает вопросы, что вид, который еще не был опробован на чемпионатах мира, уже сейчас заявлен как олимпийский, - сказала Брусникина. - До Олимпийских игр еще есть два года, и я думаю, что международная федерация сейчас бросит все силы на то, чтобы опробовать новые правила и продемонстрировать те новые дисциплины, которые будут представлены на Олимпиаде. Пока мне, конечно, сложно сказать, как это будет, естественно, я могу сказать, что не все федерации имеют мужчин в своих командах, поэтому это не обязательное условие абсолютно, но это будет интересно".

"Наверное, это придаст драйва нашему виду спорта. Единственное, для судей присутствие мужчин в женской группе может вызвать некий визуальный дисбаланс, но я думаю, это больше сделано для акробатической группы, потому что именно там нужна мужская сила. Акробатика подразумевает собой сильные высокие выбросы над водой, и я думаю, что с этой целью допустили мужчин, чтобы они использовали свою природную силу, помогали девчонкам выбрасывать поддержки как можно выше", - добавила собеседница агентства.