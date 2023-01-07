Лыжник Клебо превзошел рекорд Устюгова и Большунова по победам подряд в ходе "Тур де Ски"

Норвежец выиграл шесть гонок кряду

ТАСС, 7 января. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по победам подряд в ходе одной многодневки "Тур де Ски", завоевав шестую золотую медаль. В субботу норвежец выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем.

Клебо превзошел рекорд россиян Сергея Устюгова (в сезоне-2016/17) и Александра Большунова (2020/21) и норвежки Марит Бьорген (2014/15), которые по пять раз подряд побеждали на этапах "Тур де Ски".

Клебо 26 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира, трехкратным победителем общего зачета Кубка мира, дважды выигрывал "Тур де Ски".

Российские лыжники не выступают в текущей многодневке по решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая в октябре продлила отстранение россиян в связи с событиями на Украине.

Многодневка "Тур де Ски" завершится 8 января.