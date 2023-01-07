7 января, 13:33
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Клебо превзошел рекорд Устюгова и Большунова по победам подряд в ходе "Тур де Ски"

Лыжник Клебо превзошел рекорд Устюгова и Большунова по победам подряд в ходе "Тур де Ски"
Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/ MAYK WENDT

Норвежец выиграл шесть гонок кряду

ТАСС, 7 января. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по победам подряд в ходе одной многодневки "Тур де Ски", завоевав шестую золотую медаль. В субботу норвежец выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем.

Клебо превзошел рекорд россиян Сергея Устюгова (в сезоне-2016/17) и Александра Большунова (2020/21) и норвежки Марит Бьорген (2014/15), которые по пять раз подряд побеждали на этапах "Тур де Ски".

Клебо 26 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира, трехкратным победителем общего зачета Кубка мира, дважды выигрывал "Тур де Ски".

Российские лыжники не выступают в текущей многодневке по решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая в октябре продлила отстранение россиян в связи с событиями на Украине.

Многодневка "Тур де Ски" завершится 8 января. 

Теги:
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спортаУстюгов, Сергей Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация