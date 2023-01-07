Вратарь "Коламбуса" Тарасов считает, что игровая практика в фарм-клубе полезна для него

По мнению голкипера, любое участие в матче поможет ему вернуть форму после травмы

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Даниил Тарасов считает полезным опыт игры в фарм-клубе. Об этом он рассказал ТАСС.

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел за "Коламбус" 12 матчей, в которых одержал две победы. За фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд" Тарасов из четырех матчей выиграл два. В основной обойме "Коламбуса" среди вратарей, помимо Тарасова, есть латвиец Элвис Мерзликин и финн Йонас Корписало.

"Это был достаточно хороший опыт [игры в фарм-клубе], потому что в прошлом сезоне у меня была травма, и полгода пришлось пропустить. На данном этапе любая игровая практика будет в плюс мне, чтобы вернуть былые кондиции, которые были до травмы, - сказал Тарасов. - Речь идет о вратарских особенностях, о понимании, как развивается игра, потому что бывает много работы, бывает ее меньше".

"Когда тебя каждый раз спускают вниз, это не значит, что я плохо тренировался или работал. Это делается с точки зрения развития, набора кондиций. Еще перед сезоном у меня был разговор с главным тренером и тренером вратарей о том, что будут такие ситуации, когда станут отправлять вниз как раз таки для того, чтобы я как можно больше играл. Потому что нас трое вратарей вверху, ворота одни, поэтому с точки зрения моего развития и прогресса это необходимость", - добавил он.

Тарасов рассказал, как тренерский штаб команды выбирает вратарей на матчи. "У одного из вратарей была травма, другой недавно заболел, но когда все были здоровы, тренер изначально перед сезоном сказал, что кто будет больше давать шансов на победу команде, тот и будет играть", - подчеркнул голкипер.

Российский вратарь отметил, что старается не обращать внимания на неудачную статистику матчей. "Стараюсь больше концентрироваться на игре. Когда дают такую возможность, делать все по максимуму, чтобы помочь команде выиграть. Игры складываются по-разному, и на данном этапе, повторюсь, учитывая пропуск прошлого года из-за тяжелой травмы, очень благодарен, что тренеры доверяют и дают сыграть, помочь команде", - подчеркнул он.