Фигуристка Мухортова рассказала, что их пара с Евгеньевым намерена усложнять программы

По словам спортсменки, они планируют делать тройной сальхов - двойной аксель - двойной тулуп

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, усложнили программы, чтобы повысить результаты. Об этом Мухортова рассказала ТАСС.

"Мы делали новый каскад на чемпионате России, так как решили усложняться на будущее. Будем делать тройной сальхов - двойной аксель - двойной тулуп (на чемпионате России Мухортова подставила вторую ногу при приземлении с одного из прыжков - прим. ТАСС), это по стоимости не меньше, чем три-три, это шаг к усложнению", - сказала Мухортова.

Фигуристка отметила, что ее талисманом является Пикачу. "Да, можно сказать, что Пикачу мой талисман, очень нравятся. Видела, что их Диме Алиеву кидали, с завистью смотрела, как он проносит больших Пикачу мимо меня", - добавила фигуристка.

Мухортовой 19 лет, Евгеньеву - 21. Они заняли восьмое место на чемпионате России 2023 года. В сезоне-2021/22 фигуристы выиграли золото и серебро на этапах Гран-при среди юниоров, стали первыми в финале Кубка России.