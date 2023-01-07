Матвеева заявила, что возможность создания мужских пар фигуристов не укладывается в голове

Федерация фигурного катания Канады в декабре разрешила однополые дуэты в танцах и парном катании

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Решение канадцев разрешить мужчинам-фигуристам выступать на соревнованиях в дуэте в танцах и парном катании сложно принять взрослому поколению России. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам 2017 года Наталья Матвеева.

Федерация фигурного катания Канады в декабре изменила определение дуэта в парном катании и танцах на льду, вместо "мужчина" и "женщина" теперь будет использоваться формулировка "фигурист А" и "фигурист Б", что позволяет выходить мужчинам на лед в дуэте.

"Надеюсь, что все вернется на круги своя, нас услышат, - сказала Матвеева о возвращении россиян на международную арену. - У меня просто не укладывается в голове, что сейчас творится - мир сейчас очень быстро меняется, мне непонятно, что происходит. Взять хотя бы новость о том, что в Канаде разрешили в фигурном катании выступать в парах двум мужчинам".

"Я рождена в СССР, и мое воспитание не позволяет мне это воспринимать нормально, просто смешно. Возможно, мой сын уже к этому будет относиться спокойно - он представитель нового поколения, но взрослым людям такое понять сложно. Это же касается и продвижения темы ЛГБТ, моему поколению это тяжело воспринять. Видимо, так же, как нашим бабушкам и дедушкам было сложно понять наше поколение. Они же сейчас рассказывали, что раньше все пили из одного стакана у автомата с газировкой, а мы сейчас, после коронавируса, без антисептика обойтись не можем", - добавила она.