"Монако" вылетел из Кубка Франции по футболу. Головин не реализовал послематчевый пенальти

Команда второй лиги "Родез" обыграла "Монако" в матче 1/32 финала турнира

ТАСС, 7 января. Футбольный клуб "Монако" на своем поле проиграл "Родезу" в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча прошла в субботу.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу одержал "Родез" (5:4).

Полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями. Головин исполнял пятый по счету удар для своей команды в послематчевой серии и мог принести ей победу, но не сумел реализовать пенальти.

Соперник "Родеза", который выступает во второй по силе лиге Франции, на следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки.

Действующим победителем Кубка Франции является "Нант", победивший в финале прошлого розыгрыша "Ниццу" (1:0). "Монако" в прошлом сезоне дошел до полуфинала турнира и уступил "Нанту" (2:2, 2:4 - по пенальти).