Форвард "Коламбуса" Марченко оформил первый хет-трик в НХЛ

Его команда в серии буллитов обыграла "Каролину"

ТАСС, 8 января. "Коламбус" в ночь на воскресенье победил "Каролину" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил российский форвард Кирилл Марченко (28, 30, 46-я минуты), победный буллит реализовал Кент Джонсон, у проигравших отличились Макс Пачиоретти (32, 39) и Брэди Шей (38). Марченко также реализовал буллит в послематчевой серии.

Марченко, проводящий дебютный сезон в НХЛ, сделал первый хет-трик в лиге, всего в активе 22-летнего форварда 8 очков (8 шайб + 0 передач) в текущем сезоне. Марченко стал шестым новичком в истории "Коламбуса", которому удалось забросить три шайбы. Ранее подобного достижения добивались Коул Силлинджер, Пьер-Люк Дюбуа, Кэм Аткинсон, Мэтт Калверт и Никита Филатов.

"Коламбус" занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе, набрав 26 очков в 38 матчах. "Каролина" лидирует в Столичном дивизионе, имея в активе 57 очков после 40 встреч.

"Миннесота" в гостях уступила "Баффало" (5:6 ОТ), российский форвард проигравших Кирилл Капризов забросил одну шайбу. На счету 25-летнего нападающего 48 (23+25) очков в текущем сезоне. "Сент-Луис" в гостях уступил "Монреалю" (4:5), в составе проигравшей команды по одной шайбе забросили россияне Алексей Торопченко, Никита Александров и Павел Бучневич. У "Монреаля" две передачи на счету российского форварда Евгения Дадонова.

Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб отметился результативной передачей в домашнем матче с "Сиэттлом" (4:8). В другом матче игрового дня "Торонто" дома победил "Детройт" (4:1).