8 января, 04:54
Australian Open

Наоми Осака снялась с Australian Open

Наоми Осака снялась с Australian Open
Наоми Осака
© AP Photo/ Andy Brownbill

Японская теннисистка является двукратной победительницей турнира

ТАСС, 8 января. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) японка Наоми Осака не выступит на турнире в 2023 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба соревнований.

"Наоми Осака снялась с Australian Open. Мы будем скучать по ней", - говорится в сообщении.

Осаке 25 лет, она занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету семь титулов под эгидой организации. Японка четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема - она по два раза побеждала на Australian Open (2019, 2021) и Открытом чемпионате США (2018, 2020). Осака является бывшей первой ракеткой мира.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января. 

© Информационное агентство ТАСС
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