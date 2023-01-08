Ари считает, что завершить карьеру в "Спартаке" будет хорошим вариантом для Дзюбы

Бывший футболист красно-белых полагает, что Артем Дзюба мог бы еще один год поиграть за границей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба мог бы завершить карьеру в московском "Спартаке", так как начинал играть в этом футбольном клубе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший нападающий "Спартака" Ари, который играл вместе с Дзюбой за красно-белых с 2010 по 2013 год.

В настоящее время 34-летний Дзюба находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий "Адана Демирспор", за который он выступал с августа по ноябрь 2022 года. В пяти матчах за команду он отметился одним голом. Осенью контракт был расторгнут по соглашению сторон.

"Я запомнил, как Дзюба играл за "Спартак", - сказал Ари. - Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в "Спартаке" - в команде, в которой он начинал".

"Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать", - добавил Ари.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит". За это время в составе сине-бело-голубых он принял участие в 249 матчах, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба, уступая по этому показателю только Александру Кержакову (163 гола). Вместе с "Зенитом" Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также два раза стал обладателем кубка страны.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. По количеству мячей он делит первое место в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Последний матч в составе сборной он провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4).