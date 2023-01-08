В РУСАДА рассказали, что в России каждая пятая допинг-проба берется у легкоатлетов

Гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова отметила, что количество допинг-нарушений в легкой атлетике снижается

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Легкая атлетика является самым проверяемым на допинг видом спорта в России. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"У нас примерно 20 процентов от всего числа взятых проб - это легкая атлетика, - сказала Логинова. - Когда шла подготовка к аудиту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возник вопрос по количеству нарушений антидопинговых правил в отечественной легкой атлетике за последние годы. Оно снижается, что не может нас не радовать".

"И я могу со всей ответственностью заявить, что тестирование проходит безупречно. Это касается как планирования, так и процесса отбора допинг-проб. У нас очень жесткие правила, все происходит в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA)", - добавила собеседница ТАСС.

Осенний аудит был одним из пунктов дорожной карты восстановления ВФЛА. 30 ноября глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил о намерении вынести до марта 2023 года окончательную рекомендацию совету World Athletics по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики. В рабочей группе World Athletics заявили, что воодушевлены изменениями в ВФЛА в области управления и борьбы с допингом.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном с декабря того же года отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлевалось более 15 раз.