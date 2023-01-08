Третьяк считает, что СКА будет более мотивирован в плей-офф КХЛ, чем ЦСКА

Глава Федерации хоккея России ожидает зарубы в Кубке Гагарина

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петербургский СКА будет более мотивирован в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чем московский ЦСКА, поскольку в его составе игроки голодны до побед. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

Столичные армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

"Ждем хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка много новых звездочек появится, - сказал Третьяк. - Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже выигрывали плей-офф, а у СКА голодные ребята, еще не выигрывавшие кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, "Магнитка".

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 48 матчах. ЦСКА идет третьим, имея в активе 65 очков после 46 встреч.