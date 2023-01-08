Логинова считает, что антидопинговая культура в России сильно изменилась в лучшую сторону

По словам гендиректора Российского антидопингового агентства, основной упор в своей работе организация сейчас делает на профилактику допинговых нарушений

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Антидопинговая культура в России за последние годы сильно изменилась, во многом это случилось благодаря активной образовательной работе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Меняется ли антидопинговая культура в нашей стране? Этот вопрос многих людей беспокоит, в том числе и за рубежом, - сказала Логинова. - Проведенные социологические исследования позволяют сделать вывод, что она значительно поменялась".

"На последний антидопинговый форум, который проводило РУСАДА месяц назад, более 500 человек зарегистрировалось, такого вообще никогда не было. Некоторые спортсмены, находясь в статусе отстранения, начали принимать участие в наших антидопинговых программах. В качестве примера приведу теннисиста Теймураза Габашвили, в пробе которого был обнаружен запрещенный торасемид. Он решил рассказать всем, что привело его к совершению самой большой ошибки в жизни", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Логиновой, основной упор в своей работе РУСАДА сейчас делает на профилактику допинговых нарушений. "Когда мы обнаруживаем запрещенные субстанции, то анализируем практически каждый случай нарушения. Очень важно понять причины, было ли употребление запрещенной субстанции случайным, проходил ли нарушитель ранее антидопинговое обучение. Каждый случай индивидуальный, бывает даже, что мы затем корректируем свои образовательные программы", - сказала глава РУСАДА.

"И очень обидно становится, когда спортсмен, совершивший глупость, говорит потом, что он не проходил никаких антидопинговых курсов. Но такой большой профилактической работы по линии спортивных федераций, Олимпийского комитета России никогда ранее не было", - заключила Логинова.