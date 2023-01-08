На зимнем сборе самбистов и дзюдоистов в "Самбо-70" установили рекорд по числу участников

В сборе приняли участие более 1 100 спортсменов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Традиционный зимний сбор в центре спорта и образования "Самбо-70" побил рекорд по количеству участников, на него приехали более 1 100 самбистов и дзюдоистов из России и зарубежья. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент "Самбо-70" Ренат Лайшев.

В мероприятии приняли участие самбисты и дзюдоисты из 40 регионов России, а также представители команд пяти дружественных стран - Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Камеруна и Кипра.

"Больше 1 100 человек приехали - это рекорд, - рассказал Лайшев. - Организационно это было непросто, но мы справились, разделили участников на две группы. Это было очень полезное для всех мероприятие, все остались довольны - и тренеры, у которых была возможность поделиться опытом, и спортсмены, которые смогли побороться со своими основными соперниками. Сбор прошел в доброй обстановке".