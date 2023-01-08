Лайшев рассказал, что в ледовом шоу о Шахерезаде ему больше всех понравилась Валиева

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" отметил, что у всех фигуристов, принимающих участие в шоу, хороший настрой на работу

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева очень здорово выступает в ледовом шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал Ренат Лайшев президент центра спорта и образования "Самбо-70", в отделении которого тренируется Валиева.

Премьера шоу по мотивам арабских сказок "Тысяча и одна ночь" прошла 24 декабря на катке дворца спорта "Мегаспорт". Партию Саис исполняет Навка, ее отца царя Миргали - Петр Чернышев. Роль Великой Богини в разных составах исполняют олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Валиева.

"Я был на шоу, пообщался там с Камилой Валиевой, с другими нашими фигуристами - у всех очень хороший настрой на работу, - рассказал Лайшев. - Камила в шоу больше всех понравилась, отработала здорово, на льду видно звезду. Она столько всего прошла, но стала еще сильнее и закаленнее".