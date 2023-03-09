Олимпийская чемпионка Мустафина прибыла на чемпионат России по гимнастике в качестве судьи

Валентина Родионенко рассказала, что Мустафина в среду судила соревнования в опорном прыжке

КАЗАНЬ, 9 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, занимающая пост старшего тренера женской юниорской сборной России, приехала на чемпионат страны в Казань для того, чтобы судить женские соревнования. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер женской сборной России Валентина Родионенко.

"Алия судит здесь, вчера опорный прыжок судила, сегодня тоже будет, - сказала Родионенко. - Мустафина сдавала экзамены на судью, в том числе на знание новых правил. Она очень грамотный человек с математическим складом ума. Алия далеко пойдет".

Чемпионат России в Казани проходит с 8 по 12 марта.

Мустафиной 28 лет. На Олимпиадах 2012 и 2016 годов она побеждала в упражнениях на брусьях. В активе Мустафиной также две серебряные и три бронзовые олимпийские награды, она является трехкратной чемпионкой мира и пятикратной - Европы.