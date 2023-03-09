Соболенок Кедри стал талисманом Международного фестиваля университетского спорта

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в августе

ТАСС, 9 марта. Талисманом Международного фестиваля университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге стал соболенок Кедри. Об этом в четверг сообщает пресс-служба соревнований.

"В августе в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта. Это масштабное событие соберет около 4 тыс. спортсменов из 25 стран, - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - В дни соревнований ожидаем в регионе большое количество гостей, участников и болельщиков. И у каждого значимого спортивного события всегда есть главный символ - талисман".

"Кедри остается с Международным фестивалем университетского спорта, с его участниками и зрителями, мы сохранили его в составе нашей команды. Он - такая же неотъемлемая часть предстоящих соревнований, их наследие, которое формируется уже сейчас. Талисман всегда важен, он должен привлекать внимание, быть современным и ярким. Кедри - именно такой, он представляет Урал, и его знают, а в дальнейшем увидят еще больше гостей и, уверен, запомнят надолго", - сказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

В ноябре 2020 года министр спорта РФ Олег Матыцин презентовал талисманы летней Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Вместе с соболенком Кедри талисманами были выбраны девушка-блогер Хитти и олень Ягги. 29 апреля исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение перенести место проведения Универсиады 2023 года из Екатеринбурга.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.