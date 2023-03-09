Билялетдинов рассказал, что просил хоккеистов "Ак Барса" не реагировать на провокации

Казанский "Ак Барс" дома обыграл со счетом 6:1 нижнекамский "Нефтехимик" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов просил игроков команды не реагировать на провокации "Нефтехимика". Об этом тренер рассказал журналистам в четверг после пятого матча серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл со счетом 6:1 нижнекамский "Нефтехимик" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Казанцы вышли вперед в серии до четырех побед со счетом 3-2.

"Непростая серия идет, и сегодняшняя игра не исключение, тяжелый первый период. Команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю выполнила, завтра идем дальше. Мы говорили об этом [не реагировать на провокации], надо наказывать заброшенными шайбами", - сказал Билялетдинов.

По словам главного тренера "Нефтехимика" Олега Леонтьева, игра была равная до того момента, пока не пошли удаления. "По игре, самоотдаче, характеру играли здорово, мне игра понравилась. Когда играешь в неравном составе - это многое решает, сегодня у "Ак Барса" было много большинства, соответственно, у них было преимущество", - сказал Леонтьев.

Шестой матч пройдет 11 марта в Нижнекамске.