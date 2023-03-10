"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 10 марта. Английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 дома обыграл испанский "Бетис" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась в ночь на пятницу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Рэшфорд (6-я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Ваут Вегхорст (82). У проигравших отличился Айосе Перес (32). Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выпустил на поле тот же стартовый состав, который сыграл в проигранном матче 26-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:7) 5 марта.

В других матчах 1/8 финала Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла турецкий "Фенербахче" (2:0), "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским "Фейенордом" (1:1), итальянский "Ювентус" со счетом 1:0 был сильнее германского "Фрайбурга".

В матчах третьего по значимости еврокубкового турнира - Лиги конференций - швейцарский "Базель" сыграл вничью со словацким "Слованом" (2:2), бельгийский "Гент" разошелся миром с турецким клубом "Истанбул Башакшехир" (1:1). Итальянская "Фиорентина" обыграла турецкий "Сивасспор" (1:0), польский "Лех" был сильнее шведского "Юргордена" (2:0).

Ответный матч в паре "Гент" - "Истанбул Башакшехир" пройдет 15 марта, все остальные игры состоятся 16 марта. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. Решающий матч Лиги конференций состоится 7 июня в Праге.

По решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.