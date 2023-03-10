Крымские клубы отправили документы для лицензирования в Футбольной национальной лиге

Сергей Бородкин отметил, что документы для лицензирования приняты в ФНЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.

"Наши клубы сдали документы в Футбольную национальную лигу, процесс лицензирования в стадии прохождения. Наши документы всех восьми клубов приняты для лицензирования в целом в ФНЛ, то есть в Первую или Вторую лигу. Я считаю, что наши команды и в Первой лиге не потеряются", - сказал Бородкин.

"По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде. Со следующего года крымские клубы готовы выступать в ФНЛ? Это уже другой вопрос, там же есть масса моментов, которые нужно решить. Что касается готовности клубов для участия, то все наши клубы готовы и соответствуют в том числе и уровню Первой лиги", - добавил глава Крымского футбольного союза.

22 августа 2022 года президиум ФНЛ принял решение о создании экспертно-аналитической группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. В середине октября президент ФНЛ Наиль Измайлов посетил полуостров, где встретился с Бородкиным. В конце того же месяца губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. В тот же день Измайлов заявил ТАСС, что возглавляемая им организация делает все для того, чтобы эти команды прошли лицензирование для участия в турнире в указанные сроки.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.