Дизайнер уверена, что костюмы фигуристов могут изготавливать без украшений Swarovski

Фигурист должен блистать, а не блестеть, подчеркнула Мария Евстигнеева

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Стразы Swarowski не являются неотъемлемой частью костюма фигуристов. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала дизайнер костюмов для фигурного катания Мария Евстигнеева.

"Альтернативу Swarovski, конечно, можно найти. Но, как всегда я говорю, фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski, - сказала Евстигнеева. - На данный момент никаких проблем в России с сеткой и тканью нет".

Ранее генеральный директор австрийского бренда Swarovski Алексис Назард в интервью журналу "Тренд" рассказал, что фирма полностью уйдет с российского рынка. Евстигнеева является дизайнером костюмов чемпиона России Евгения Семененко, серебряного призера Олимпиады в командном турнире Михаила Коляды, чемпионки Европы Анастасии Губановой, представляющей Грузию, и многих других фигуристов.