Олимпийский чемпион гимнаст Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья

Спортсмен пропустит финалы турнира из-за повреждения ладоней

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Артур Далалоян досрочно завершил выступление на чемпионате России в Казани из-за повреждения кожных покровов ладоней. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России, - сказала Родионенко. - Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах".

На чемпионате России - 2022 Далалоян выиграл многоборье, однако из-за проблем с ладонями был вынужден сняться и пропустить два последних дня турнира.