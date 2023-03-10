10 марта, 10:45
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион гимнаст Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья

Олимпийский чемпион гимнаст Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья
Артур Далалоян
© Егор Алеев/ ТАСС

Спортсмен пропустит финалы турнира из-за повреждения ладоней

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Артур Далалоян досрочно завершил выступление на чемпионате России в Казани из-за повреждения кожных покровов ладоней. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России, - сказала Родионенко. - Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах".

На чемпионате России - 2022 Далалоян выиграл многоборье, однако из-за проблем с ладонями был вынужден сняться и пропустить два последних дня турнира. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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