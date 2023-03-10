10 марта, 10:47
Футбол в России

В "Химках" заявили, что не рассматривают вариант с увольнением Гогниева

Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Спартака Гогниева. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев.

"Этот вопрос не стоит на повестке дня, - сказал Оленев, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли руководство "Химок" возможность отставки Гогниева. - Спартак Артурович готовит команду к ближайшей игре с "Зенитом".

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о конфликте Гогниева с футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Оленев в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию, подчеркнув, что "Химки" готовятся к следующему матчу в штатном режиме.

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в 18 матчах. В следующем туре подмосковный клуб 12 марта сыграет в гостях с петербургским "Зенитом". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация