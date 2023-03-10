10 марта, 11:06
Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по спортивной гимнастике выступит на открытом Кубке Белоруссии в апреле

В Минск отправятся менее опытные спортсмены, которым важно получить больше практики, подчеркнула Валентина Родионенко

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике выступит на открытом Кубке Белоруссии, который пройдет с 11 по 14 апреля в Минске. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Мы получили приглашение от своих белорусских коллег и намерены отправить на этот турнир свою команду, - сказала Родионенко. - В Минск не поедут лидеры сборной, мы намерены отправить туда менее опытных спортсменов, которым очень важно получить больше соревновательной практики".

Открытый Кубок Белоруссии пройдет в республиканском центре спортивной подготовки "Стайки". Российская команда может заявить на этот турнир по 10 мужчин и женщин. Будут разыграны награды в двух возрастных категориях. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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